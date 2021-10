Theo Hernandez, torta di compleanno a sorpresa dal ritiro della Francia (Video)

Bella sorpresa da parte della Francia per Theo Hernandez: torta di compleanno a sorpresa per il giocatore del Milan, che reagisce così

Nella giornata di oggi Theo Hernandez ha compiuto 24 anni. Per l'occasione la nazionale francese gli ha riservato una sorpresa speciale: una bellissima torta di compleanno che ha lasciato spiazzato il terzino sinistro del Milan che, sui social, ha scritto questo messaggio di ringraziamento: "Grazie a tutta la squadra per questo momento e grazie a tutti per i vostri messaggi e il vostro supporto".