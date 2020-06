Theo Hernandez scalpita: “Pronti per domani, forza Milan!”

NEWS MILAN – Theo Hernandez scalpita, vuole tornare ad arare la fascia sinistra ed essere decisivo anche in zona gol per il Milan. Purché non dimentichi anche di difendere, da subito. Era squalificato contro la Juventus, nel ritorno della semifinale di Coppa Italia giocato dai compagni la scorsa settimana.

Sui social il terzino sinistro francese carica squadra e tifosi per la ripresa della Serie A, domani si gioca Lecce-Milan allo stadio ‘Via del Mare’: “Pronti per domani. Forza Milan! Buona domenica a tutti…”, il messaggio di Theo Hernandez, con tanto di foto correllata da Milanello.

Proprio relativamente Theo, ci sono due terzini sinistri tra i candidati a fargli da ‘riserva’ la prossima stagione >>>