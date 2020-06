Calciomercato Milan – Due nomi per il vice Theo Hernandez: ecco chi sono

MERCATO MILAN – Secondo quanto riportato da Tuttosport. il Milan avrebbe in mente due profili, tra gli altri, per cercare un vice Theo Hernandez. Con l’uscita certa di Diego Laxalt che piace molto in Russia e di Ricardo Rodríguez che non rimarrà a fare la riserva, il club rossonero sta valutando alcuni calciatori che militano in Bundesliga e che Ralf Rangnick ha potuto già valutare in queste stagioni.

Il primo è quello di Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte, classe 1999 francese che in questa stagione ha totalizzato ben 32 presenze tra campionato e coppe, segnando anche 2 reti e 2 assist. Il secondo nome, meno giovane, è quello di Philipp Max dell’Augusta. Per sapere i suoi interessanti numeri stagionali, continua a leggere>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓