Theo Hernandez saluta Reina: “Ti auguro il meglio, però…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo aver vestito la maglia del Milan per due stagioni, Pepe Reina è ufficialmente un giocatore della Lazio. In occasione della sua partenza Theo Hernandez, attraverso il suo profilo Twitter, ha voluto augurare buona fortuna al suo ex compagno, diventato in poco tempo uno dei leader dello spogliatoio. Un augurio particolare, perché Theo ha voluto quasi avvertire Reina, con un “ci vediamo in campo” seguito da diverse ‘emoji’ con linguaccia annessa. Tradotto potrebbe voler dire: “Tanti auguri, ma quando ci incontreremo da avversari sarà battaglia”. Ecco il post.

