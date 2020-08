Calciomercato Milan – Brescianini alla Virtus Entella, affare fatto: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Lavori in corso in casa Milan in vista della prossima stagione. La dirigenza rossonera vuole sistemare la rosa in vista della prossima stagione, ma sta attenta anche a qualche profilo da piazzare altrove. In tal senso, secondo quanto riferisce ‘TuttoMercatoWeb’, è tutto fatto per il passaggio di Marco Brescianini in prestito secco alla Virtus Entella. Confermate, dunque, le parole del direttore sportivo Frederic Massara in conferenza stampa.

