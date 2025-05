Theo Hernandez: “Ora bisogna rialzarsi e riportare il Milan dove merita”

Il campionato ormai è finito. Sabato scorso, infatti, alle ore 20:45 presso lo stadio San Siro di Milano si è disputata l'ultima partita stagionale del Milan, che ha salutato i propri tifosi con una vittoria per 2-0 contro il Monza, già retrocesso in Serie B. Vittoria arrivata grazie ai gol di Matteo Gabbia e Joao Felix, che hanno cercato di regalare ai tifosi un ultimo sorriso dopo un'annata decisamente non positiva.