Theo Hernandez giura amore al Milan: “Sempre rossonero” | News

Ultime Notizie Milan News: il post di Theo Hernandez

MILAN NEWS – Una grande storia d’amore quella tra il Milan e Theo Hernandez. Il francese, in poco tempo, è diventato uno dei giocatori insostituibili del Milan e tra i più forti d’Europa nel suo ruolo. L’ex Real Madrid, già autore di quattro gol stagionali, ha postato una foto sul proprio canale ufficiale Twitter: Theo scrive “Sempre rossonero”. Ci sono tutte le condizioni per far si che il calciatore diventi una bandiera rossonera, anche nel calcio mai dire mai.

