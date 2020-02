Theo Hernández fa gli auguri a Donnarumma. Lui risponde così …

NEWS MILAN – Oggi, martedì 25 febbraio 2020, il portiere rossonero Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma compie 21 anni. Da cinque stagioni Donnarumma difende la porta del Milan e, finora, ha collezionato 190 presenze con 199 gol subiti.

Il suo compagno di squadra al Milan, il terzino sinistro francese Theo Hernández, gli ha augurato buon compleanno attraverso il popolare social network ‘Twitter‘ e Donnarumma, sempre su ‘Twitter‘, gli ha risposto ‘Grazie fratellino‘, dimostrando come i due, decisivi in campo per le sorti del Diavolo, abbiano già stretto un rapporto molto solido anche fuori dal terreno di gioco.

Intanto, sul fronte mercato, non sarà soltanto Donnarumma a dover incontrare la società per stabilire se rinnovare o meno il proprio contratto. Per le ultime news sulle intenzioni del club di Via Aldo Rossi con i suoi top player, continua a leggere >>>

