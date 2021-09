Theo Hernandez con la sua Zoe Cristofoli: “San Siro di notte”

Dopo il tanto atteso esordio con la Francia, Theo Hernandez è ritornato a Milano per preparare l’importante partita contro la Lazio. L’esterno rossonero sembra che non riesca proprio a stare lontano da San Siro. Attraverso una story...

Dopo il tanto atteso esordio con la Francia, Theo Hernandez è ritornato a Milano per preparare l'importante partita contro la Lazio. L'esterno rossonero sembra che non riesca proprio a stare lontano da San Siro. Attraverso una story Instagram, infatti, Theo ha postato una foto con la sua Zoe Cristofoli in cui si gode le luci del suo stadio immerse nel silenzio della notte. Ecco la foto. Ecco le Top News di oggi: cambiano i prezzi dei biglietti, le ultime su Milan-Lazio