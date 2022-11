Tatarusanu, dove sei andato? Il ‘bug di Fifa’ che fa discutere (Video)

Il mistero di Ciprian Tatarusanu: sparisce dalla porta in Milan-Spezia e riappare come per magia. Il video fa discutere

A chi tra i tanti 'videogamer' non è mai successo di imbattersi in uno dei famosi 'bug di Fifa' ? Per chi non sapesse di cosa parliamo facciamo una breve spiegazione: il bug è semplicemente un errore che il famoso gioco di casa 'EA Sport' può presentare agli utenti. Ma è possibile vedere una cosa del genere anche nel calcio reale? Ciò che è successo a Ciprian Tatarusanu rappresenta una sorta di mistero che sta facendo discutere molto sui social.

La spiegazione

Come mostrato in questo video di 'DAZN' nel corso di Milan-Spezia, partita valida per la 13^ giornata di Serie A, il portiere rossonero, ad un certo punto, sparisce dalla telecamere in maniera abbastanza particolare. Quando le immagini ritornano sulla sua porta, dopo pochi secondi, ecco riapparire Tatarusanu come per magia. Un evento parecchio curioso che è destinato a far discutere anche nei prossimi giorni. Cosa sarà successo? Maldini parla del gol di Daniel: 'Non potevo che essere strafelice'