Maldini: “Gol di Daniel scritto, da papà non potevo che essere strafelice”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, è stato premiato come 'Best Manager' al Golden Boy 2022. Queste le dichiarazioni.

Le parole di Maldini — Sul ritrovare Costacurta: "Trovarsi qui con Costacurta fa piacere. Lui è due anni più vecchio di me. Dalla primavera in poi abbiamo fatto un eprcorso simile, bellissimo, entusiasmante dal punto di vista calcistico e non. Ora abbiamo due ruoli diversi nel calcio, ma è bello incontrarsi qui".

Quando Daniel ha segnato lo hai mandato a quel paese? "Era una cosa scritta. La mia idea era di vincere magari più facilmente, non all'ultimo minuto. Ho seguito il consiglio di Galliani prima di Milan-Monza: non muovermi per una settimana per non muovermi durante la partita non avendo emozioni. Ho fatto lo stesso esercizio. Dentro da papà non potevo che essere strafelice".

Quanto è stata importante la tua carriera nella crescita dei giovani del Milan? "È stato importante. Ho avuto un inizio di carriera folgorante; sembra che non abbia mai avuto alti e bassi, ma c'era tanta pressione, non ero pronto e strutturato. Ricordo le parole che mi venivano dette nei momenti difficili. Ora ce ne dimentichiamo, diamo a questi ragazzi troppe responsabilità. Il lavoro che facciamo con Ricky e prima con Boban va proprio in questa direzione".