Supercoppa Italiana all’Inter: Calhanoglu festeggia così su ‘Twitter’

L'Inter ha vinto la Supercoppa Italiana contro la Juventus e Hakan Calhanoglu, centrocampista nerazzurro ed ex rossonero, festeggia così

Primo trofeo in Italia per Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter che, per quattro stagioni, dal 2017 al 2021, ha indossato invece la maglia del Milan. I nerazzurri, infatti, ieri sera hanno vinto a 'San Siro' ai tempi supplementari per 2-1 contro la Juventus nella finale di Supercoppa Italiana.