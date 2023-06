Stadio Milan a San Donato? Ecco le prime manifestazioni contrarie | Foto

Non solo calciomercato. Uno degli obiettivi principali del Milan e della proprietà rossonera, è quello di costruire un nuovo stadio di proprietà. Dopo tante notizie e rumor, San Donato sembrerebbe essere il posto scelto per l'impianto. Come riportato dal direttore di allmilan.itGiovanni D'Elia su Twitter, a San Donato sono iniziati le prime manifestazioni contro lo stadio del Milan. Ecco il tweet.