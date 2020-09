Spezia, Pobega si presenta: “Nuova avventura”

SPEZIA, ECCO POBEGA

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Tommaso Pobega è ufficialmente un nuovo calciatore dello Spezia. Ecco le prime parole del centrocampista pubblicate su Instagram: “Nuova avventura! Crederci sempre”, ha scritto l’ex Pordenone. Il classe 1999, reduce dall’ottima stagione coi friulani neroverdi in cadetteria, avrà l’occasione di mettersi in mostra questa volta nel massimo campionato italiano, cercando di trovare più spazio possibile nella mediana di Vincenzo Italiano.

Pobega si trasferisce in Liguria in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del Milan.