Spezia-Milan 1-2, Saelemaekers: “Questa è mentalità!”

Alexis Saelemaekers, esterno d'attacco del Milan, è intervenuto sui social dopo la vittoria sofferta contro lo Spezia

Alzi la mano chi si aspettava una crescita tale di Alexis Saelemaekers dopo il suo arrivo a gennaio 2020. Il belga, invece, è diventato un titolare inamovibile per Stefano Pioli. Cuore, corsa e adesso anche tanta qualità. Dopo l'assist al bacio per Theo Hernandez in Milan-Venezia è arrivato anche quello decisivo per Brahim Diaz nel match contro lo Spezia. Attraverso il proprio profilo Instagram, il numero 56 ha espresso la propria gioia scrivendo questo messaggio: "Questa è mentalità! Una squadra, una famiglia!". Ecco il post. Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>