Spal, la carica di Lorenzo Colombo: “Pronto per questo nuovo capitolo”

Il Milan ha ceduto Lorenzo Colombo in prestito secco alla Spal. Il giocatore, attraverso il proprio profilo Instagram, si mostra carico

Dopo i sei mesi in prestito alla Cremonese, Lorenzo Colombo è pronto ad una nuova avventura in Serie B. L'attaccante è ufficialmente passato alla Spal per accrescere il suo bagaglio d'esperienza. Un'avventura che il classe 2002 non vede l'ora di intraprendere. Attraverso il proprio profilo Instagram, Colombo si è detto: "Pronto per questo nuovo capitolo". Ecco il post. Calciomercato Milan, le top news del 5 agosto: le novità su James Rodriguez, Hauge ed Ilicic