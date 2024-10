Spagna-Serbia, rosso diretto per Pavlovic: ecco il motivo | FOTO

Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, è stato espulso in occasione di Spagna-Serbia: ecco le immagini che spiegano il motivo

Strahinja Pavlocic, difensore del Milan, questa sera è sceso in campo con la Serbia contro la Spagna in occasione della quarta giornata di Nations League. Il centrale rossonero si è trovato di fronte, tra l'altro, un avversario tutt'altro che semplice e che conosce bene, ovvero Alvaro Morata. Nel corso del match il difensore del Diavolo ha preso un cartellino rosso diretto, dopo revisione VAR, per un intervento da ultimo uomo su Mikel Oyarzabal. Ecco le immagini dell'intervento.