Spagna, Morata croce e delizia: rigore sbagliato e gran gol | Video

Alvaro Morata, attaccante del Milan, questa sera è sceso in campo con la Spagna contro la Serbia in occasione della quarta giornata di Nations League. Il centravanti rossonero si è trovato di fronte, tra l'altro, un avversario tutt'altro che semplice e che conosce bene, ovvero Strahinja Pavlovic. Nel corso del match il numero '7' del Diavolo ha prima sbagliato un rigore, per poi segnare un grandissimo gol che è valso il 2-0 per le Furie Rosse. Ecco, dunque, il video della rete.