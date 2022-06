Van Basten, Gullit e Rijkaard insieme: “I tre moschettieri sono tornati”

Marco Van Basten, ex calciatore del Milan, ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae insieme a Ruud Gullit e Franck Rijkaard

Marco Van Basten insieme a Ruud Gullit e Franck Rijkaard . Ai tifosi del Milan di vecchia data guardando questa meravigliosa pubblicata dall'ex attaccante su Instagram sarà sicuramente scesa una lacrimuccia. I tre olandesi, insieme, hanno scritto interi capitoli di storia rossonera, vincendo tutto quello che c'era da vincere in Italia, in Europa e nel mondo.

Come già detto, Van Basten ha pubblicato una foto insieme ai suoi due ex compagni di squadra ai tempi del Milan. "I tre moschettieri tornano insieme", la breve didascalia pubblicata dal 'Cigno di Utrecht'. Milan, un ritorno di fiamma per la trequarti: le ultime news di mercato