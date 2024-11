Sinner vince le ATP Finals 2024. Il Milan si complimenta: “Sei il migliore”

Jannik Sinner, tifoso del Milan, nella giornata di oggi, domenica 17 novembre, si è laureato Maestro alle ATP Finals 2024. Il tennista altoatesino, infatti, ha battuto con un 6-4 6-4 Taylor Fritz, che aveva già superato, per altro con lo stesso punteggio, nella fase a gironi e in particolare nell'Ilia Nastase Group. Terzo successo importante sullo statunitense in seguito alla finale dello US Open 2024 di qualche mese fa. Questa vittoria è storica per tutto il movimento italiano e fa entrare nella leggenda, se già non fosse avvenuto, il classe 2001.