Simone compie 52 anni: gli auguri del club su ‘Twitter’ | Milan News

Milan, Simone festeggia il suo 52° compleanno

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nato a Castellanza (VA) il 7 gennaio 1969, oggi Marco Simone, ex attaccante del Milan, compie 52 anni. Il Milan celebra il suo ex calciatore con un post pubblicato sui propri canali social ufficiali.

Simone ha indossato la maglia del Milan dal 1989 al 1997 e, successivamente, nella stagione 2001-2002. In totale, per lui, 260 gare disputate con il Diavolo in tutte le competizioni e 75 gol.

La redazione di ‘PianetaMilan.it‘ si unisce agli auguri per Simone, che ha vissuto la sua migliore stagione, in termini realizzativi, nel 1994-1995, con 21 gol in 45 partite nella squadra allora allenata da Fabio Capello. Calciomercato Milan: grande affare in vista per Maldini? Vai alla news >>>