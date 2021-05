Shevchenko sui social: “28 maggio 2003, che notte indimenticabile”

Andriy Shevchenko, con il rigore decisivo, regalò la 6^ Champions League della sua storia al Milan nella finale del 2003 a Manchester

Andriy Shevchenko non perde occasione per ricordare quanto ami il Milan. E mai come oggi l'occasione è davvero propizia. Esattamente 18 anni fa, infatti, il 28 maggio 2003, il Diavolo di Carlo Ancelotti vinse la 6^ Champions League della sua storia battendo in finale a Manchester la Juventus ai calci di rigore.