28 maggio 2003, Champions al Milan nella notte di Manchester (Video)

Il Milan vinse la sua 6^ Champions League esattamente 18 anni fa, ad 'Old Trafford', battendo in finale la Juventus ai calci di rigore

Esattamente 18 anni fa , il 28 maggio 2003 , il Milan di Carlo Ancelotti vinse la sua 6^ Champions League battendo in finale ad 'Old Trafford' la Juventus di Marcello Lippi ai calci di rigore.

Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari (gol annullato ad Andriy Shevchenko nel primo tempo) e dei tempi supplementari, si andò ai tiri dagli undici metri per l'assegnazione del trofeo.

Per la Juventus, errori di David Trezeguet, Marcelo Zalayeta e Paolo Montero. Per il Milan, sbagliarono, invece, Clarence Seedorf e Kakhaber Kaladze. Conclusione letale, quella degli occhi della tigre, dello stesso Sheva per l'apoteosi rossonera.