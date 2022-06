La Serie A celebra il gol di Ibrahimovic alla Lazio: “Con le scarpe slacciate”

La Lega di Serie A ha dedicato un post al primo gol di Zlatan Ibrahimovic nell'ultima stagione, messo a segno dallo svedese contro la Lazio . Dopo pochi minuti dal suo esordio, infatti, Ibra segnò a porta vuota su perfetto assist di Ante Rebic. Il gol chiuse i giochi e consegnò la vittoria per 2-0 al Milan, a San Siro.

La particolarità di quel gol? Aver segnato con uno scarpino slacciato. Nel video, infatti, si vede un primo piano di Ibra che si cerca di allacciare la scarpa, ma vedendo lo sviluppo dell'azione anziché perdere tempo si butta in area per dettare il passaggio a Rebic e depositare in rete. La Lega Serie A, a tal proposito, ha scritto a corredo delle immagini: "Un vero Re segna anche con le scarpe slacciate". Milan interessato nuovamente ad un calciatore della Lazio? Le ultime.