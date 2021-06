Sergio Ramos lascia il Real Madrid. Theo Hernandez: “Leggenda”

Sergio Ramos lascia il Real Madrid dopo ben 16 anni. Theo Hernandez ha scritto a tal proposito un post su Twitter

Sergio Ramos, dopo ben 16 anni, ha deciso di lasciare il Real Madrid. Per il difensore centrale ben 671 presenze con i blancos e 101 reti. Theo Hernandez, terzino del Milan e suo ex compagno di squadra in Spagna, ha voluto dedicato su Twitter un messaggio a Sergio Ramos. Ecco cosa ha scritto :"Leggenda e capitano, ti auguro il meglio".