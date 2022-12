Seedorf ricorda Pelé: “Te ne sei andato con dignità e classe” | News

Con un lungo messaggio scritto sul proprio profilo Instagram, Clarence Seedorf ha ricordato Pelé. La leggenda del Brasile è scomparso oggi all'età di 82 anni dopo aver lottato per diverso tempo contro una grave malattia. Queste le parole pubblicate dall'ex centrocampista del Milan: "Le parole non potranno mai coprire tutti i sentimenti con la tua perdita. Gratitudine per la tua eredità. Un impatto che non può essere misurato semplicemente dalle tue 3 vittorie in Coppa del Mondo. Ma anche dall'amore delle persone nel mondo, dal tuo impatto sociale a livello globale, dalla consapevolezza per il razzismo che ha aperto le porte ai giocatori neri e, naturalmente, dalla tua magia con la palla... e da molto altro ancora".