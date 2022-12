Calciomercato Milan – Rebic, futuro in bilico: i rossoneri fissano il prezzo

Ante Rebic e un futuro tutto da decidere: l'attaccante croato non è più incedibile e il Milan avrebbe fissato il prezzo per una sua cessione

Ante Rebic potrebbe lasciare il Milan. L'attaccante croato sta vivendo le ultime stagioni in modo un po' complicato a causa dei continui problemi fisici. Ancora oggi è considerato da Stefano Pioli un giocatore importante, ma non sarebbe più incedibile. Stando a quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', di recente c'è stato un incontro tra il club e i rappresentanti del calciatore, con il Milan che avrebbe riferito il prezzo per una sua eventuale cessione. Chi vorrà acquistare Rebic dovrà sborsare non meno di 20 milioni di euro.