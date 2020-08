Seedorf: “18 anni fa il mio debutto con il Milan: grato ed orgoglioso”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 14 agosto 2002, a ‘San Siro‘, il Milan sconfisse 1-0 lo Slovan Liberec nei turni preliminari di Champions League, nella stagione che poi portò al trionfo in finale a Manchester contro la Juventus, grazie ad un gol segnato al 68′ da Filippo Inzaghi su assist di Clarence Seedorf.

E fu proprio in quella partita, esattamente 18 anni fa, che Seedorf, classe 1976, giunto in rossonero dall’Inter nell’ambito di uno scambio di cartellini con Francesco Coco, per una valutazione complessiva di 29 milioni di euro ciascuno, fece il suo debutto ufficiale con i colori del Diavolo.

Lo ha ricordato lo stesso ex centrocampista olandese in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network ‘Instagram‘: