Curva Sud cuore d’oro: il ringraziamento dell’organizzazione SediciMedia

La Curva Sud del Milan, si riconferma formata da ragazzi dal cuore d'oro. Il gruppo di tifosi rossoneri ha raccolto, al di fuori di San Siro, nella serata di ieri, oltre 400 uova di cioccolato per bambini in difficoltà in favore dell'associazione SediciMedia. L'organizzazione, ha ringraziato la Curva Sud su Instagram. Ecco il post.