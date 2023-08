Scamacca all’Atalanta? Bargiggia: “All’estero pernacchie a Marotta”

Paolo Bragiggia, giornalista sportivo, ha detto la sua sui social riguardo Scamacca e la trattativa non andata in porto con l'Inter

"Più che "offertona", sono le modalità e i tempi di pagamento. Che, in Italia, gli amici di Marotta, accettano facile, mentre all'estero i club con dignità e finanze ti fanno una pernacchia!". Insomma il giornalista non le manda a dire al dirigente nerazzurro, che ha perso la corsa per l'attaccante ex Sassuolo, ormai a un passo dall'accasarsi alla Dea. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - “Atalanta fiduciosa per De Ketelaere”