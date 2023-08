Adani: “Milan e De Ketelaere? Padre tempo opera in silenzio”

Se lo saranno chiesti quesi tutti gli appassionati di calcio: Charles De Ketelaere era veramente quel flop che si era visto lo scorso anno in maglia rossonera? Una cosa era certa: non c'è più spazio per il belga in questa squadra ricca di talento sopratutto dalla metà campo in avanti. Indi per cui l'Atalanta si è affacciata alla corte di Milanello con un'offerta di prestito con diritto di riscatto per dare un'altra occasione all'ex Bruges.