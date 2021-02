San Valentino, Theo Hernandez: scenografia spettacolare per la sua Zoe (FOTO)

San Valentino, Theo Hernandez con Zoe Cristofoli

Dopo la prestazione peggiore della stagione, il Milan ha il dovere di correggere il tiro già in Europa League contro la Stella Rossa. Tra la sconfitta e la preparazione del match europeo un giorno di riposo, che coincide con il giorno di San Valentino. Proprio per l’occasione Theo Hernandez, terzino sinistro rossonero, ha preparato una scenografia favolosa per la sua Zoe Cristofoli. Cuori, candele e palloncini dappertutto con la scritta luminosa ‘Zoe e Theo’ ad emergere in evidenza. Ecco la foto del francese, che per l’occasione indossa la tuta del Milan.

