Sampdoria-Milan, Kessie: “Molto felice di aver segnato ancora” | News

Ultime Notizie Milan News: la gioia di Kessie

MILAN NEWS – Che momento per Franck Kessie. Il centrocampista anche ieri è stato il migliore in campo, oltre ad aver sbloccato la partita con il calcio di rigore. L’ivoriano ormai è diventato un giocatore indispensabile per Stefano Pioli.

L’ex Atalanta, attraverso il proprio account ufficiale Instagram, ha manifestato tutta la sua soddisfazione per la vittoria di ieri. “Partita combattuta e grande lavoro di squadra questa sera! Molto felice di aver segnato ancora!”. Ecco il post.