Sampdoria-Milan 0-1, Florenzi su Instagram: “Mi sei mancata Serie A”

Alessandro Florenzi celebra su Instagram la vittoria del Milan sulla Sampdoria, sottolineando come gli sia mancato giocare in Serie A

Il Milan inizia nel migliore dei modi la nuova stagione in Serie A, battendo per 0-1 la Sampdoria a Marassi. Decisiva la rete di Brahim Diaz, il quale ha calciato di prima intenzione un cross rasoterra proveniente dalla destra, battendo un non perfetto Emil Audero. Sui social, i giocatori hanno postato le foto della partita per celebrare la prima vittoria in campionato.