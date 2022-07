Salmo incontra Ibrahimovic: “Se avete problemi li risolve mio cugino”

Salmo-Ibrahimovic, la coppia che non ti aspetti. Il noto rapper ha incontrato l'attaccante, con quest'ultimo che si trova in Sardegna per passare qualche giorno di vacanza (anche se continua a lavorare per recuperare dal suo infortunio al ginocchio). Salmo ha voluto immortalare l'incontro scattandosi una foto insieme al campione svedese ironizzando il tutto pubblicando una simpatica didascalia su Instagram. "Con mio cugino svedese, se avete problemi li risolve lui", le parole pubblicate dal rapper accompagnata dallo scatto. Renato Sanches al PSG? Il Milan ha già pronto il sostituto >>>