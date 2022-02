Milan, senti Cucchi: “Non ci sono partite facili, regola aulica del calcio”

Riccardo Cucchi, noto radiocronista sportivo, ha parlato di Salernitana-Milan di Serie A, ricordando come non esistono partite facili nel calcio

Contro la Salernitana il Milan ha peccato di superficialità. Contro l'ultima in classifica i rossoneri pensavano forse di trovare terreno molto più fertile, ma così evidentemente non è stato. Riccardo Cucchi, noto giornalista e storico radiocronista sportivo, ha parlato proprio della partita valida per la 26^ giornata di Serie A, ricordando come non esistono partite facili prima di giocarle. Ecco il suo messaggio apparso su 'Twitter': "Una Salernitana ben messa in campo e determinata e un Milan sotto tono e poco pratico. Una partita sulla carta facile, diventa complicata. Perché non ci sono partite facili prima di giocarle. Regola aulica del calcio". Occasione di mercato per il Milan: l'attaccante del futuro arriva dal Liverpool a zero?