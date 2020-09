Saelemaekers: “Insegno ai giovani la mentalità di Ibrahimovic”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – E’ tempo di nazionali per molti dei giocatori del Milan. Tra questi c’è Alexis Saelemaekers, che ha risposto alla chiamata dell’Under 21 del Belgio. Curiosa ‘story’ per il numero 56 rossonero che, attraverso Instagram, ha pubblicato una foto in cui dispensa indicazioni ad alcuni dei suoi compagni di squadra. Fin qui nulla da segnalare se non fosse per la sua didascalia “Sto insegnando ai ragazzi la mentalità di Ibrahimovic“. C’è poco da fare, lo svedese ha dato un’impronta significativa allo spogliatoio del Milan…

