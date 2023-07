Roma, vicino il rinnovo di El Shaarawy: l’indizio sui social

L'ultimo video pubblicato sui social della Roma non lascia spazio ad interpretazioni: vicino il rinnovo di El Shaarawy

Il matrimonio tra la Roma e Stephan El Shaarawy dovrebbe proseguire anche nelle prossime stagioni. A renderlo noto è lo stesso club giallorosso che sui propri canali social ha pubblicato un video con protagonista proprio il numero 92 che ha rassicurato tutti: "Ciao Zio, ti pare che non torno. Ci vediamo presto". Questo il messaggio di El Shaarawy che ha risposto ad una finta conversazione con l'account ufficiale della Roma. Mancherebbe solo l'annuncio. 'Il Faraone' era stato anche accostato al Milan in questa sessione di calciomercato.