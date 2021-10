Roma-Milan, si potrà seguire la partita anche al bistrot di Casa Milan

Attraverso un post su Twitter, il Milan fa sapere che sarà possibile seguire la partita contro la Roma anche dal bistrot di Casa Milan

Questa sera il Milan sarà ospite allo Stadio Olimpico per la sfida di campionato contro la Roma. Attraverso un post su Twitter, il club di via Aldo Rossi comunica che sarà possibile assistere alla partita anche dal bistrot di 'Casa Milan'. "Anche se è la notte di Halloween, non fare scherzi e vieni a vedere Roma-Milan al Casa Milan Bistrot", queste le parole apparse sull'account del Diavolo.