Roback diventa maggiorenne: gli auguri del Milan sui social

Emil Roback, attaccante svedese arrivato in estate dall'Hammarby, compie oggi 18 anni. Il post di auguri del Milan sui propri canali social

Roback è giunto al Milan la scorsa estate, acquistato dall'Hammarby (club di Stoccolma di cui è socio Zlatan Ibrahimović) per 1,5 milioni di euro. Finora, con la Primavera rossonera, Roback ha segnato 2 reti in 16 presenze totalizzate in campionato.