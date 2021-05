Empoli-Milan 1-1, Giunti: “Prima mezzora perfetta, poi siamo calati”

Federico Giunti, allenatore del Milan Primavera, ha analizzato il pareggio conquistato sul campo dell'Empoli: le sue dichiarazioni

"Sono molto soddisfatto. Avevamo tante assenze, ma chi è sceso in campo ha giocato una prova importante come atteggiamento. I ragazzi hanno dato tutto, alla fine erano stremati. La prima mezz'ora è stata perfetta. Potevano anche andare 2-0, poi com'era prevedibile siamo calati e l'Empoli ha meritato il pareggio. Complimenti all'Empoli per la qualità del suo gioco e di tanti suoi calciatori".