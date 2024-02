Rennes-Milan, Leao esulta a metà: “Dispiaciuti per il risultato, ma…”

Attraverso il proprio profilo Instagram, Rafael Leao ha esultato per la qualificazione del Milan ma si è anche detto dispiaciuto per il risultato ottenuto sul campo del Rennes . I rossoneri, infatti, nonostante la sconfitta per 3-2 riescono comunque a raggiungere gli ottavi di Europa League .

Con un post condiviso sui social, Leao ha così festeggiato sia per la qualificazione che per il gol fatto, ma non ha comunque nascosto la delusione per la sconfitta: "Dispiaciuti per il risultato, ma contenti per la qualificazione. To the next round. Forza Milan!". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>