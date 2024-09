Ieri sera è andata in scena la prima giornata della Nations League 2024-25. Protagonista anche l'Olanda che ha battuto la Bosnia con un roboante 5-2. In campo anche Reijnders, centrocampista del Milan. Il rossonero è stato tra i protagonisti della partita con un gol, un assist e tante azioni pericolose. Dalla gara è emerso come ci sia una chiara alchimia con il modo di giocare di Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese è stato per mesi il primo obiettivo del calciomercato del Milan, salvo poi saltare. Zirkzee gioca ora al Machester United, ma molti si chiedono cosa avrebbe potuto dare ai rossoneri, specialmente dopo avere visto le sue giocate in coppia con Reijnders. E i tifosi rossoneri ne hanno parlato anche sui social. Ecco qualche post da X.