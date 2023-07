Reijnders saluta l’AZ Alkmaar: “Avrò sempre nel cuore questo club”

Tijjani Reijnders, nuovo centrocampista del Milan, ha salutato sui social l'AZ Alkmaar, suo vecchio club prima di approdare in rossonero

Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan , ha voluto salutare il suo vecchio club, l' AZ Alkmaar , attraverso i propri social. Sul suo profilo 'Twitter' il mediano olandese ha infatti postato un messaggio in cui afferma di portare sempre nel cuore il club neerlandese. Di seguito le sue parole.

Il saluto di Tijjani Reijnders all'AZ Alkmaar

"Mi è piaciuta particolarmente la scorsa stagione. Ripenso con orgoglio a ciò che abbiamo ottenuto nella Conference League! Lascio il club con buone sensazioni. Avrò sempre un cuore caldo per AZ. Continuerò a seguirvi, in bocca al lupo per la prossima stagione!".