Reijnders archivia già la vittoria: “Tutti gli occhi sulla Champions League”

Dopo la vittoria per 2-0 contro l’Empoli in trasferta, Reijnders, centrocampista del Milan, ha voluto condividere il suo entusiasmo con i tifosi attraverso i social. Il centrocampista olandese ha pubblicato una serie di foto scattate durante il match, che lo ritraevano in azione sul campo, celebrando così il successo ottenuto dalla squadra rossonera.