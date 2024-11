Nel corso di Real Madrid-Milan, due giocatori in modo particolare hanno deluso e non solo dal punto di vista calcistico: si tratta di Vinicius e Jude Bellingham. I due erano tra i più attesi, insieme a Kylian Mbappé, della serata e invece hanno clamorosamente steccato. Il brasiliano è stato l'unico che ha dato una scossa procurandosi il rigore e segnandolo, ma per il resto non ha mai lasciato il segno. Se non per qualche scenata di troppo, come suo solito. Dal tentativo fallito di procurarsi un altro rigore al rotolamento dopo un contatto fortuito con Mike Maignan.