Real Madrid-Milan, Pato: “Che confusione, sarà perché ti amo”

Il Milan non conquistava il Santiago Bernabeu dal lontano 2009, quando i rossoneri allenati da Leonardo si imposero per 3-2 contro il Real Madrid grazie a una doppietta di Alexandre Pato e un gol di Andrea Pirlo. Una partita che è rimasta nella storia del club, proprio come quella di ieri sera. Pato, che in quella storica vittoria aveva avuto un ruolo da protagonista, ha celebrato con grande gioia sui socia il 3-1 contro i Campioni d'Europa.