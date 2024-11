Real Madrid-Milan, Ibrahimovic da brividi: “Rispetto”. Ecco a chi si riferisce

Non ha parlato né nel pre partita, né nel post partita, ma la presenza di Zlatan Ibrahimovic in occasione di Real Madrid-Milan si è sentita e non poco. Lo svedese, infatti, ne ha giocate tante di partite di questo livello e conosce quindi le sensazioni e le emozioni che si possono vivere. Sui vari social poi sono emersi video in cui saluta Kylian Mbappé ed altri calciatori dei Blancos, oltre alla notizia del discorso a fine match nello spogliatoio in cui ha detto al gruppo squadra che questo è il vero Milan.