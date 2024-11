Real Madrid-Milan, Fonseca esulta sui social: messaggio da brividi alla squadra

Paulo Fonseca, tecnico rossonero, ha esultato sui propri profili social dopo il successo del suo Milan contro il Real Madrid in Champions

Paulo Fonseca, tecnico rossonero, ha espresso tutta la propria gioia sui social dopo il successo del Milan contro il Real Madrid per 3-1 allo stadio Santiago Bernabeu nella sfida valevole per la 4^ giornata della Champions League 2024/2025. Già nell'immediato post partita, ai microfoni di 'Sky', il lusitano aveva elogiato la squadra per la prestazione offerta.