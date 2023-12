Ravezzani: “Pioli ci spiegò le sue idee innovative, ora rischia l’esonero…”

Ma non solo, poiché in un altro tweet, Ravezzani si pone una domanda sempre riguardo Stefano Pioli . Il noto giornalista, infatti, si chiede se valga la pena esonerare ora il tecnico rossonero, riconducendo la colpa soprattutto all'assenza di un dirigente di area sportiva.

"La domanda è: ha senso esonerare Pioli se dovesse fallire con Newcastle e Monza? Difficile dare una risposta certa. Il presupposto è che arriverebbe Abate o un tecnico di secondo piano. Per me manca soprattutto un dirigente di area sportiva che possa aiutare o correggere Pioli". LEGGI ANCHE: "Milan, Ibrahimovic dirigente e Abate allenatore": bomba di Repubblica >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.